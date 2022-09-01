«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?

Новости Беларуси. В Копыле после реконструкции открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Расположена она на территории городской зоны отдыха. Протяженность ее – почти километр.

Трасса была построена в 1990-е и требовала обновления. Здесь заменили асфальт, нанесли разметку, выполнили дополнительный штрафной круг. На объекте тренируется копыльская биатлонная школа. Своими успехами она славится на всю страну. Здесь свою карьеру начинали известные спортсмены и призеры Олимпийских игр.

Для юных биатлонистов обновление трассы стало замечательным подарком – на ней можно проводить тренировки на самых разных дистанциях.

Анатолий Сенюк, тренер-преподаватель Копыльской СДЮШОР:

Есть две трассы, которые во второй школе, прямо на стадионе. Хорошая трасса для начальной подготовки у нас сделана, новый асфальт там лежит, хорошего качества. А здесь сделали уже для более взрослых, подготовленных детей. Здесь перепады около 30 метров, серьезные спуски.

Иван Заяц, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Работы проводились в течение одного месяца силами районных организаций. Сложность подготовки трассы заключалась в сложном рельефе местности. Проводились такие виды работ, как фрезерование старого покрытия, подготовка земляного полотна, устройство нового слоя покрытия, разметка для обеспечения безопасности использования.