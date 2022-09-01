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«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?

01 сентября 2022 15:47
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Новости Беларуси. В Копыле после реконструкции открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Расположена она на территории городской зоны отдыха. Протяженность ее – почти километр.  

«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?-1

Трасса была построена в 1990-е и требовала обновления. Здесь заменили асфальт, нанесли разметку, выполнили дополнительный штрафной круг. На объекте тренируется копыльская биатлонная школа. Своими успехами она славится на всю страну. Здесь свою карьеру начинали известные спортсмены и призеры Олимпийских игр.  

«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?-4

Для юных биатлонистов обновление трассы стало замечательным подарком – на ней можно проводить тренировки на самых разных дистанциях.  

«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?-7

Анатолий Сенюк, тренер-преподаватель Копыльской СДЮШОР:  
Есть две трассы, которые во второй школе, прямо на стадионе. Хорошая трасса для начальной подготовки у нас сделана, новый асфальт там лежит, хорошего качества. А здесь сделали уже для более взрослых, подготовленных детей. Здесь перепады около 30 метров, серьезные спуски.  

«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?-10

Иван Заяц, заместитель председателя Копыльского райисполкома:  
Работы проводились в течение одного месяца силами районных организаций. Сложность подготовки трассы заключалась в сложном рельефе местности. Проводились такие виды работ, как фрезерование старого покрытия, подготовка земляного полотна, устройство нового слоя покрытия, разметка для обеспечения безопасности использования.  

«Перепады около 30 метров, серьёзные спуски». Как выглядит лыжероллерная трасса в Копыле после реконструкции?-13

Пользоваться лыжероллерной трассой могут не только спортсмены, но и все желающие, заниматься можно в любое время года: весной, летом и осенью на роликах, а зимой – на лыжах. Также трасса стала излюбленным местом для любителей пеших прогулок.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Анатолий Сенюк # Иван Заяц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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