В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. Еще задолго до церемонии у Дома офицеров начинают собираются люди, чтобы проводить в последний путь знаковую фигуру в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока траурное молчание у входа к зданию хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.

Несколько недель назад Игоря Лученка госпитализировали с инсультом. Медики боролись за его жизнь до последнего. Похоронят композитора на Московском кладбище в Минске.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. Он стал первым белорусом, которому на «Аллее звезд» в Москве отвели именной квадратный метр. Горит звезда и в фестивальном Витебске. Среди множества наград – и Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества.