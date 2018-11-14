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В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь

14 ноября 2018 07:44
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Новости Беларуси. Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком. Еще задолго до церемонии у Дома офицеров начинают собираются люди, чтобы проводить в последний путь знаковую фигуру в белорусском музыкальном искусстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь-1

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь-3

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь-5

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь-7

Пока траурное молчание у входа к зданию хранят солдаты роты почетного караула. Композитор, которого не стало на 81-м году жизни, будет похоронен со всеми государственными почестями.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь-10

Несколько недель назад Игоря Лученка госпитализировали с инсультом. Медики боролись за его жизнь до последнего. Похоронят композитора на Московском кладбище в Минске.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. Он стал первым белорусом, которому на «Аллее звезд» в Москве отвели именной квадратный метр. Горит звезда и в фестивальном Витебске. Среди множества наград – и Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества.

В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь-13

# Некролог # общество # Игорь Лученок # Фотофакт

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