В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области
Новости Беларуси. Ярко, стильно, молодежно. В Могилеве выбрали лучшего студента области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего за право быть первым боролись представители пяти вузов региона. Это отличники, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, участники студотрядовского движения. Чтобы стать «Студентом года» нужно было проявить эрудицию и находчивость, а также показать свое ораторское мастерство и творческие способности. К заданиям конкурсанты подошли весьма неординарно.
Ефим Каплий, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Я подготовил танцевальный номер, хорошее портфолио, хорошее качественное видео, еще много-много презентаций.
Анастасия Новикова, студент Могилевского государственного университета продовольствия:
Волнительно – это определенно. Последняя ночь была бессонная. Сидишь, переживаешь за голосование, за то, как ты выступишь.
Павел Каманцев, курсант Могилевского института МВД:
Я надеюсь, удивил жюри своим ораторским выступлением, в котором попытался донести до них, что не стоит забывать своих предков и их подвиг во время войны.
При выборе победителя учитывались и результаты голосования, которое накануне развернулось в социальных сетях. В итоге, лучшей стала студентка третьего курса Белорусско-Российского университета Юлия Узянова. Она и представит регион в финале конкурса, который пройдет на следующей неделе в Минске.