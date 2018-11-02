Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Новости Беларуси. Игорь Лученок экстренно госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диагноз композитора по понятным причинам не разглашается. Мы следим за ситуацией.

В августе народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отпраздновал 80-летний юбилей (читать далее).