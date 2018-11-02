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Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

02 ноября 2018 13:42
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Новости Беларуси. Игорь Лученок экстренно госпитализирован в минскую Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту информацию телеканалу СТВ подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске-1

Диагноз композитора по понятным причинам не разглашается. Мы следим за ситуацией.

В августе народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отпраздновал 80-летний юбилей (читать далее).

# Белорусская музыка # общество # Игорь Лученок # Фотофакт

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