Как гипсовые скульптурки помогают людям с алкогольной зависимостью. Добрая история

Катерина Коврова – успешная бизнесвумен. Но в её жизни важное место занимает и развитие социальной мастерской, в которой трудятся люди с алкогольной зависимостью. Шаг за шагом они возвращаются к нормальной жизни через трудовую терапию.

Катерина Коврова, учредитель социальной мастерской:

Мы не просто давали людям знания, мы давали основное – работу. К нам приходят новые сотрудники, которые берут опыт и знания у тех ребят, которые уже научились жить трезво.

В мастерской сотрудники создают гипсовые скульптурки. Часть из них идет на продажу – из прибыли выплачивается зарплата. Катерина Коврова:

Мы ещё очень молодое предприятие, нам всего лишь два года и у нас уже 19 выпускников. 19 мужчин и женщин, которые обрели свою трезвость, которые смогли вернуть своих детей. Порядка 42 детей воспитывают наши сотрудники, эти дети не оказались в интернате.

Часть фигурок изготавливается для благотворительной акции «Коробка смелости». Трогательных зверюшек Катерина Коврова вместе со своими помощниками передаёт детям, которые находятся на длительном лечении в медучреждениях. Эта мастерская – пример успешного социального предприятия, когда бизнес помогает развитию важных и нужных проектов.

Еще одно направление, которое сейчас начинает развиваться в стране – предоставление частными структурами рабочих мест людям с ограниченными возможностями.

Ещё один вид социального предпринимательства опробовал на деле Виталий Павлоградский. Мужчина вместе со своей девушкой стал изготавливать десерты для питомцев: печенье, капкейки, торты. Часть прибыли от продажи необычных лакомств молодые люди перечисляют в приюты для бездомных животных. Таким образом «богатые» собаки помогают «бедным».

Социальное предпринимательство – явление для Беларуси новое. Но оно быстро набирает обороты. Сейчас ведётся работа над урегулированием этой сферы на правовом уровне.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Любой социальный проект, который будет направлен на пользу обществу, в любой сфере: экология, экономика, здравоохранение или социальная защита, будет поддержан государством. Там, где это возможно, финансово, различными инструментами: снижение налогов, где-то финансирование.