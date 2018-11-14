Помощник Президента Юрий Шулейко провёл приём граждан в Петрикове

В Петриковском райисполкоме встречу с населением провел инспектор по Гомельской области – Юрий Шулейко. У каждого желающего была возможность получить ответы на злободневные вопросы, в том числе и по телефону. Затронули как личные темы, так и общественные. По каждой из них помощник Президента дал четкие разъяснения.

Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Прием показал, что достаточно в районе не выражены какие-то характерные проблемы. В основном, доброжелательные вопросы, которые жители задавали, не находясь в каком-то срыве. Часть решаемая.

Есть вопросы, с которыми надо еще поработать. Может быть, они получат в итоге положительный результат.

Отметим, такие встречи с властью востребованы среди населения. Для граждан это возможность быстро решить ту или иную проблему, а для власти – способ узнать, что волнует общество, что называется, из первых уст.