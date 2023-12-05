В Минской области создано свыше 100 военно-патриотических клубов

Свыше 100 военно-патриотических клубов уже создано в Минской области. И таких объединений становится все больше. К концу года клубы или специальные классы создадут в каждой школе центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа идет во многих районах. Например, в Стародорожской школе № 3 ряды юных патриотов пополнили 36 ребят. Здесь создали новый военно-патриотический класс. Какие знания и навыки получают школьники – в материале Дарьи Авсюк.

Узнать юных патриотов можно издалека. Вместо школьной у них своя особенная форма. Есть повседневный и праздничный варианты. На нашивке – логотип школьного патриотического клуба.

Вероника Мозговая, директор средней школы № 3:

Сегодня воспитать патриота и знать, что мы воспитали патриота, – это залог стабильного развития нашей страны. Учащиеся военно-патриотичный класса заметны, даже если они идут без формы: это заметно по их поступкам, действиям, выправке и также по их добрым делам.

Основы военного дела, строевая подготовка, топография – всем ученики должны владеть в совершенстве.