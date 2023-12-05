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В Минской области создано свыше 100 военно-патриотических клубов

05 декабря 2023 17:51
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Свыше 100 военно-патриотических клубов уже создано в Минской области. И таких объединений становится все больше. К концу года клубы или специальные классы создадут в каждой школе центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа идет во многих районах. Например, в Стародорожской школе № 3 ряды юных патриотов пополнили 36 ребят. Здесь создали новый военно-патриотический класс.

Какие знания и навыки получают школьники – в материале Дарьи Авсюк.

В Минской области создано свыше 100 военно-патриотических клубов-1

Узнать юных патриотов можно издалека. Вместо школьной у них своя особенная форма. Есть повседневный и праздничный варианты. На нашивке – логотип школьного патриотического клуба.

В Минской области создано свыше 100 военно-патриотических клубов-4

Вероника Мозговая, директор средней школы № 3:
Сегодня воспитать патриота и знать, что мы воспитали патриота, это залог стабильного развития нашей страны. Учащиеся военно-патриотичный класса заметны, даже если они идут без формы: это заметно по их поступкам, действиям, выправке и также по их добрым делам.

В Минской области создано свыше 100 военно-патриотических клубов-7

Основы военного дела, строевая подготовка, топография – всем ученики должны владеть в совершенстве.

В Минской области создано свыше 100 военно-патриотических клубов-10

Леонид Щигельский, куратор военно-патриотического клуба «Патриот»:
Медицинская подготовка как правильно наложить жгут, наложить повязку, как это в боевых условиях у нас происходит. Показываем, рассказываем, детям интересны именно практические занятия.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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