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45 лет борьбы за жизнь – как работает больница скорой медпомощи в Минске?

05 декабря 2023 17:47
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Новости Беларуси. 45 лет борьбы за жизнь. В больнице скорой медицинской помощи круглосуточно оказывают экстренную помощь жителям столицы. Ожоги и отравления, инфаркты и инсульты, травмы в результате ДТП и падения с высоты – в таких тяжелых случаях люди оказываются здесь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как работает самая крупная клиника Минска, узнала Диана Головач.

45 лет борьбы за жизнь – как работает больница скорой медпомощи в Минске?-1

Этот молодой мужчина попал в больницу из-за тяжелого поражения легких. Дышать самостоятельно он не может. Сейчас его жизнь зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. Бороться с тяжелым диагнозом помогают не только врачи, но и поддержка маленькой дочери, которая радует папу своими рисунками.

45 лет борьбы за жизнь – как работает больница скорой медпомощи в Минске?-4

Андрей Шмигельский, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы скорой помощи Минска:
Он был переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию крови. Из магистральных сосудов пациента забирается кровь, она пропускается через специальный оксигенатор, в котором происходит насыщение крови кислородом.

45 лет борьбы за жизнь – как работает больница скорой медпомощи в Минске?-7

Столичная больница скорой медпомощи является ведущей в ряде направлений. Среди них лечение инфарктов. В сердечных болезнях помогает новейшая методика ангиографии.

Далее смотрите в видео.

# Учреждения здравоохранения # общество # Диана Головач # Фотофакт

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