45 лет борьбы за жизнь – как работает больница скорой медпомощи в Минске?

Новости Беларуси. 45 лет борьбы за жизнь. В больнице скорой медицинской помощи круглосуточно оказывают экстренную помощь жителям столицы. Ожоги и отравления, инфаркты и инсульты, травмы в результате ДТП и падения с высоты – в таких тяжелых случаях люди оказываются здесь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как работает самая крупная клиника Минска, узнала Диана Головач.

Этот молодой мужчина попал в больницу из-за тяжелого поражения легких. Дышать самостоятельно он не может. Сейчас его жизнь зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. Бороться с тяжелым диагнозом помогают не только врачи, но и поддержка маленькой дочери, которая радует папу своими рисунками.

Андрей Шмигельский, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы скорой помощи Минска:

Он был переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию крови. Из магистральных сосудов пациента забирается кровь, она пропускается через специальный оксигенатор, в котором происходит насыщение крови кислородом.