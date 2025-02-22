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Новости по тегу #Ангелина Шигалева

Предпоследний день Кубка сильнейших по биатлону – кто представляет Беларусь в смешанной эстафете?
22 февраля 2025 08:25

Предпоследний день Кубка сильнейших по биатлону – кто представляет Беларусь в смешанной эстафете?

Удачный старт карьеры! Какие условия созданы для молодых специалистов в Вилейской ЦРБ?
15 августа 2024 19:10

Удачный старт карьеры! Какие условия созданы для молодых специалистов в Вилейской ЦРБ?

В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль
09 августа 2024 17:52

В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль

Белорусская школьная форма – выяснили, какие модели появились в 2024-м
07 августа 2024 17:58

Белорусская школьная форма – выяснили, какие модели появились в 2024-м

В Минской области намолотили свыше 1,35 млн тонн зерна. Как справляются аграрии?
02 августа 2024 18:11

В Минской области намолотили свыше 1,35 млн тонн зерна. Как справляются аграрии?

В Вилейском районе выявлено 124 нарушения на объектах торговли и общепита
19 июля 2024 17:53

В Вилейском районе выявлено 124 нарушения на объектах торговли и общепита

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было
28 июня 2024 17:42

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было

Из школьников – в молодых фермеров. Как ученики из Гайны осваивают азы земледелия
21 июня 2024 18:49

Из школьников – в молодых фермеров. Как ученики из Гайны осваивают азы земледелия

Дом для сотрудников Департамента охраны МВД: ключи от квартир в Сенице получили 153 семьи
17 июня 2024 17:55

Дом для сотрудников Департамента охраны МВД: ключи от квартир в Сенице получили 153 семьи

Трудоустроено уже более 1000 человек. Как школьники и студенты работают в минских стройотрядах?
10 июня 2024 19:21

Трудоустроено уже более 1000 человек. Как школьники и студенты работают в минских стройотрядах?

В Беларуси растет количество ДТП с дикими животными – факты фиксируются почти каждую ночь
06 июня 2024 20:03

В Беларуси растет количество ДТП с дикими животными – факты фиксируются почти каждую ночь

В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры
17 мая 2024 17:45

В Борисовском районе выбрали лучшего молодого специалиста – выиграла учитель физкультуры