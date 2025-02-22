Новости по тегу #Ангелина Шигалева

Нашу страну представят две команды. В состав первой вошли Динара и Антон Смольские, Анна Сола и Илья Авсеенко. Другой квартет составили Ксения и Максим Воробьи, Ирина Шаклеина и Дмитрий Лазовский.
Еще вчера они были выпускниками и получали дипломы, а сегодня уже специалисты. В Вилейскую центральную районную больницу прибыли порядка 20 молодых медиков/
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