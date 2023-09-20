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В Минской области приступили к переработке урожая сахарной свёклы

20 сентября 2023 14:08
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Новости Беларуси. Стартовал сезон переработки сладких корнеплодов. Первым приступил к работе Слуцкий сахарный завод. Уже складываются оптимистичные прогнозы по Минской области. Если в 2022 году на это время урожайность составляла 290, то в этом – 450 центнера с гектара. И это далеко не предел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как перерабатывают будущий сахар, узнала Екатерина Ковальчук.

В Минской области приступили к переработке урожая сахарной свёклы-1

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Слуцкий сахарный завод приступил к переработке свеклы нового урожая. Потом вы видим, поток машин подвозит корнеплод без перерывов. В среднем в сутки на комбинате перерабатывают более 11 тысяч тонн сырья.

В Минской области приступили к переработке урожая сахарной свёклы-4

Уборку свеклы аграрии Минщины ведут несколько недель. И сразу на переработку. В центральном регионе работает несколько заводов, где из корнеплода получают сахар. Только в Слуцке уже переработано 160 тысяч тонн сырья, из которого произведено 15 тысяч тонн сахара. К слову, свекла поступает на завод практически из всех регионов Беларуси.

Далее смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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