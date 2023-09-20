В Минской области приступили к переработке урожая сахарной свёклы

Новости Беларуси. Стартовал сезон переработки сладких корнеплодов. Первым приступил к работе Слуцкий сахарный завод. Уже складываются оптимистичные прогнозы по Минской области. Если в 2022 году на это время урожайность составляла 290, то в этом – 450 центнера с гектара. И это далеко не предел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как перерабатывают будущий сахар, узнала Екатерина Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Слуцкий сахарный завод приступил к переработке свеклы нового урожая. Потом вы видим, поток машин подвозит корнеплод без перерывов. В среднем в сутки на комбинате перерабатывают более 11 тысяч тонн сырья.