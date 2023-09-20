Блогер Даня Милохин отреагировал на информацию о том, что его ищет военкомат

Российский блогер и музыкант Даня Милохин высказался по поводу новостей об объявлении его в розыск, пишет РИА Новости.

В социальной сети Instagram появилась запись с реакцией блогера на публикации в СМИ о том, что он в розыске по заявлению военкомата Анапы. Милохин написал, что ему «теперь страшно».

Ранее сообщалось, что блогер улетел в ОАЭ после недолгого пребывания в России. Отъезду предшествовало обращение директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Минобороны РФ, содержащее просьбу призвать Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России на срочную службу.