Кочанова на личном приёме: решаем проблемы граждан на месте, чтобы это было оперативно и быстро

Новости Беларуси. Одной из тенденций в современной Беларуси стало совершенствование работы с обращением граждан. В нашей стране этому вопросу уделяют внимание на всех уровнях. Накануне, открывая новый законотворческий сезон в Совете Республики, спикер верхней палаты подчеркнула, что рассчитывать на государственную поддержку, заботу и помощь в трудной ситуации может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 сентября, Наталья Кочанова проводит личный прием граждан. За содействием в решении личных вопросов обратились уже десятки белорусов. Вопросы оказания медицинской помощи, качество образования, трудоустройство, жилищные проблемы. Обращения касаются самых разных сфер. От лица восьми пенсионерок обратилась минчанка с просьбой привлечь к уголовной ответственности мошенников, незаконно завладевших предприятием, которое еще в 1995 году приватизировали женщины.

Галина И гнатьева: Но они не помогли, а оказались мошенниками. Подделали документы и завладели зданием. Сдают его до сих пор и все деньги присваивают. Такой вопрос мы адресовали Наталье Ивановне. Она очень серьезно отнеслась к этому, я надеюсь, что она поможет.

У пенсионерки Валентины Сергеевны тоже непростая ситуация. В 2016 году она за собственные сбережения купила квартиру и подарила своему внуку. Но спустя время к женщине возникли вопросы у налоговых органов. Теперь она должна заплатить налог. И сумма немаленькая. Сегодня пенсионерка хочет восстановить справедливость.

Ирина Новикова: Бабуля осталась очень довольна, потому что Наталья Ивановна, конечно, с душой к старикам обращается. Выслушала нас и сказала, что обязательно поможет.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Зачастую мы даже не направляем, а решаем эти проблемы, которые возникают у наших людей, прямо здесь, на месте, чтобы это было оперативно и быстро. Но для себя мы делаем вывод, что мы все-таки должны более внимательно смотреть на действующее законодательство и те нормы, которые, возможно, нужно корректировать.

Главная задача проведения личного приема – помощь людям. Жители страны доверяют и очень благодарны Совету Республики за содействие в решении их вопросов. А для сенаторов такие встречи – возможность оценить, как работает законодательство на практике. В то же время парламентарии понимают, что закон под всех не пропишешь. И каждая сложная ситуация требует индивидуального рассмотрения.