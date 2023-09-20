В Минском зоопарке пройдёт конкурс на творческую композицию из тыквы

Новости Беларуси. Поучаствовать в ярком осеннем конкурсе приглашает Минский зоопарк. Все что требуется – сделать творческую композицию с главным атрибутом – тыквой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Продемонстрировать свою фантазию может любой желающий.

При этом есть несколько условий: использовать только красивые свежие овощи, максимум 2 человека в творческой команде и обязательная подпись с информацией об авторах. Лучшие работы выберут в двух номинациях: «Барыня тыква» и «Необыкновенное в обыкновенном». Свою композицию можно дополнить фигурами из других растений или подручных материалов: ткань, бумага, картон, дерево, пластик и прочее.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Это уже традиционный конкурс – 5-й год как мы его проводим. В принципе, это праздник, так скажем, урожая, праздник тыквы. Тыква – это символ осени, тыквы очень любят наши животные.