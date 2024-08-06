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7 августа в Минске стартует благотворительный проект «Соберём портфель вместе»

06 августа 2024 17:36
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Марафон добрых дел. 7 августа в Минске стартует благотворительный проект «Соберем портфель вместе», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 августа в Минске стартует благотворительный проект «Соберём портфель вместе»-1

Это инициатива городской организации Белорусского союза женщин и БРСМ. Помогать будут волонтеры. Все вместе соберут школьные товары для воспитанников детских домов, социально-педагогических центров, ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Точки приема канцелярских принадлежностей, предметов одежды и обуви определены в крупных торговых центрах столицы. Торжественный запуск благотворительной кампании пройдет у Дома книги «Светоч» на проспекте Победителей.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:
Во всех торговых центрах Минска, крупных торговых центрах будет размещены такие торговые контейнеры с названием проекта, где можно будет оставить то, что вы приобретаете, что приобретают люди для детей, которым в последующем будет направлена адресно помощь. Также есть возможность перечислить денежные средства на благотворительный счет Минской городской организации [БСЖ – прим. ред.] Все реквизиты можно будет увидеть на сайте МГО ОО «БСЖ».

7 августа в Минске стартует благотворительный проект «Соберём портфель вместе»-4

Проект продлится по 30 августа. Благотворительная кампания стала уже традиционной и проходит каждый год в канун 1 сентября. Так, в 2023 году такую помощь получили более тысячи юных минчан.

# Благотворительная акция # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области

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