7 августа в Минске стартует благотворительный проект «Соберём портфель вместе»

Это инициатива городской организации Белорусского союза женщин и БРСМ. Помогать будут волонтеры. Все вместе соберут школьные товары для воспитанников детских домов, социально-педагогических центров, ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Точки приема канцелярских принадлежностей, предметов одежды и обуви определены в крупных торговых центрах столицы. Торжественный запуск благотворительной кампании пройдет у Дома книги «Светоч» на проспекте Победителей.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:

Во всех торговых центрах Минска, крупных торговых центрах будет размещены такие торговые контейнеры с названием проекта, где можно будет оставить то, что вы приобретаете, что приобретают люди для детей, которым в последующем будет направлена адресно помощь. Также есть возможность перечислить денежные средства на благотворительный счет Минской городской организации [БСЖ – прим. ред.] Все реквизиты можно будет увидеть на сайте МГО ОО «БСЖ».