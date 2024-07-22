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В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад

22 июля 2024 17:38
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В Минской области продолжают ликвидировать последствия непогоды. Уже на протяжении нескольких дней службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На разных участках было задействовано более 100 аварийных бригад. Задел ураган и Крупский район. Так, в городском поселке Холопеничи пострадали 124 домовладений и 9 социальных объектов.

Продолжит тему Екатерина Ковальчук.

В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад-1

Под удар стихии попал и дом Михаила Терехова. 30 лет с супругой живет в этих местах, но впервые столкнулся с таким природным явлением. Шок. Урагану понадобилось всего 15 минут, чтобы снести шифер на крыше. Заодно повалил деревья, повредил газовую трубу. Михаил признается, что было страшно. Но самое главное, что никто не пострадал.

В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад-4

Михаил Терехов:
Все удивлены, потому что даже кирпичная кладка, сверху лежала металлическая лестница – сдуло ветром, а кирпичная кладка полностью упала, фронтон дома. Сейчас будем наводить уже до конца порядок, как получится, быстро. Сельсовет организовывает, потихоньку вывозит, так что вынесем на улицу ветки и будем заниматься, чтобы дом был культурный, как всегда.

В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад-7

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Руководство сразу же приняло меры по ликвидации последствий. Оперативно завезли стройматериалы. Сейчас работники восстанавливают крыши и очищают территории от деревьев и веток.

В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад-10

Помимо частных домов, ураган зацепил и социальные объекты: детский сад, школу, дом культуры, здание сельского Совета. А еще прошелся по холопеничской больнице. Как только ураган стих, местная власть начала устранять последствия. Только на территории больницы задействовано было до 25 человек. Вместе обновляли кровлю, устанавливали забор и спиливали опасные деревья.

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области

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