В Минске планируют ограничить использование электросамокатов в парках

В Минске планируют ограничить пользование шеринговыми электросамокатами в парках и на территории учебных заведений, а также снизить их скорость до минимальной почти на 50 перекрестках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городе уже есть участки дорожной сети, где введены скоростные ограничения до 15 и 20 км/ч. Их количество планируют увеличить, а также добавить туда скверы. А в некоторых местах и вовсе запретить передвижение на средствах персональной мобильности. Нововведение уже коснулось парка Челюскинцев. В ближайшее время его действие начнется и в парке Горького.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Также в ближайшее время будут предусмотрены зоны, в которых исключена возможность завершения движения. То есть будут исключены зоны под остановку, стоянку средств персональной мобильности шеринговых, будут увеличены тихие зоны и зоны, исключающие в принципе возможность проезда. Это уже и не скверы, а улично-дорожная сеть, популярные пешеходные зоны, которые характеризуются своей высокой интенсивностью движения в летнее время.