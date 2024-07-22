В Минской области на строительство объектов соцсферы направят более 220 млн рублей

В рамках реализации инвестпрограммы на финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры Минской области уже направлено более 100 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию крытый бассейн в Мяделе, новое здание Территориального центра социального обслуживания населения Минского района и несколько детских садов. Сейчас идут работы над ФОКом в деревне Лесковка и административным зданием Острошицко-Городокского сельского исполнительного комитета. Продолжают активно строить и жилье. Уже введено в эксплуатацию свыше 4,5 тысячи квадратных метров. Также идет закладка инженерной инфраструктуры.

Виктор Рагусский, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы сделали очень красивый пляж в Мяделе. Закончится купальный сезон, который на открытых водоемах, мы подарим жителям города к 700-летию бассейн. Очень важный и, наверное, крупнейший в области, может быть, даже в стране социальный центр, который будет построен и введен в эксплуатацию в этом году осенью, это социальный центр в Боровлянах. Он будет включать в себя комплекс и реабилитационный, и обслуживающий, и для проживания, и для восстановления.

Почти 600 пустующих домов и более 150 гектаров земли вовлекли в хозяйственный оборот. Наибольший интерес для жителей представляют постройки в Солигорском, Логойском и Воложинском районах.