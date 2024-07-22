Первый заместитель председателя Мингорисполкома с рабочим визитом посетила модернизированное предприятие «Крион»

Модернизация и создание новых технологических процессов. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила с рабочим визитом предприятие «Крион», которое занимается выпуском кислорода, азота и аргона, как в жидком, так и в газообразном состоянии. Городом были выделены средства на развитие производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На предприятии начали торговлю на экспорт с Россией, увеличили объемы выпуска. Зарплата сотрудников повысилась на 30 %.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Предприятию из инновационного фонда выделили больше чем 2,5 миллиона белорусских рублей на модернизацию и создание новых технологических процессов. Поэтому мне было крайне важно видеть после установки в части и экономики, и как работает оборудование, что это дало. На любом предприятии обязательно нужно общаться с людьми, чувствовать климат, понимать ситуацию, для того чтобы сделать какие-то свои выводы и дать какие-то рекомендации.