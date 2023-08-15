«Чем-то мы можем поделиться». Кого привёз с собой в Минск губернатор Томской области?

Новости Беларуси. Вместо импортозамещения – импортоопережение. Смелые заявления и конкретные проекты. 15 августа глава государства озвучил точки роста в сотрудничестве между Беларусью и Томской областью России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор привез с собой вместе с управленцами экономического блока менеджеров научно-образовательного пула. Перспективы сегодня же обсудили в Национальной академии наук.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси: Союзная программа, как правило, три года работает. Стартует, например, через год, а дальше будут подключены наши промышленные предприятия («Интеграл», «Планар»), чтобы выйти на конкретную реализацию, и предприятия по электронике в России.

Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации: Ученые сегодня должны сделать такие заделы, которые позволят промышленности и производству в рамках пяти лет выйти на добавочную стоимость. Чем-то мы можем поделиться, Томская область очень серьезно работает в направлении микроэлектроники, компонентной базы, безопасности, детекторов и нефтехимии, а Беларусь нам необходима как партнер, чтобы вместе разрабатывать технологии агропромышленного комплекса, переработки торфа, различных вакцин, лекарств и фармпрепаратов для животноводства.

Делегация из далекого Томска работаем в режиме нон-стоп. На встрече в правительстве вице-премьер Петра Пархомчик озвучил предложение поучаствовать в значимом инвестиционном проекте. Создание станочного парка – оборудования для обрабатывающей промышленности.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: У встреч нашего Президента с руководителями российских регионов сложился свой протокол. Сначала общение происходит в угловом зале Дворца Независимости, затем руководитель делегации спускается к журналистам, отвечает на наши вопросы. Сегодня было так же, с одним маленьким нюансам. Теперь в интеграционной повестке Союзного государства появилась одна очень знаковая лексема.

Владимир Мазур, губернатор Томской области России:

Сегодня лучше говорить об импортоопережении, или независимости импорта, это более подходяще. Не хотелось бы к этому обращаться, что мы импортозамещаем. Нет, мы имеем все, чтобы идти вперед.

Наш Президент неоднократно подчеркивал: на санкции необходимо смотреть как на возможности. Впрочем, оглянувшись по сторонам, мы смогли заметить друг у друга много полезного и перспективного. Настоящая интеграция это и есть взгляд в одном направлении.

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