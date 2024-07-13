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Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»

13 июля 2024 08:51
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Анализировать то, чего достигла за последние 30 лет белорусская столица, будут 14 июля на СТВ участники ток-шоу «Большой город». Минск действительно совершил рывок в развитии. Успехи в экономике и в социальной сфере, демографическая ситуация – ничто не останется без внимания.

Историческая дата 30-летия института президентства. Как крепла страна с сильным лидером?

Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Повезло белорусам, что 30 лет назад хватило ума, понимания программы, которую он предложил, и веры в него. И он республику бережет, отдавая всего себя на каждого из нас.

Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Лихие 90-е: купоны, очереди, дефицит, экономический кризис. Чего стоило увести страну от пропасти?

Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Беларусь – одна из немногих стран, которая сохранила сельское хозяйство, также и перерабатывающие предприятия.

Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Как совершенствуется социальная защита – государственный приоритет.

Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Выстроена за эти годы действительно действенная система социальной поддержки семьи, детей, уязвимых категорий граждан.

Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

На вершине международных рейтингов по многим показателям. В том числе по доступности медицинских услуг.

За прошлый год амбулаторных посещений в столице – более 23 миллионов и более 4 тысяч человек получили стационарную медицинскую помощь. Это огромные цифры

Нам есть что вспомнить и чем гордиться. Достижения большого города. Воскресенье, 10:00.

# общество

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