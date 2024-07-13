Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»

Анализировать то, чего достигла за последние 30 лет белорусская столица, будут 14 июля на СТВ участники ток-шоу «Большой город». Минск действительно совершил рывок в развитии. Успехи в экономике и в социальной сфере, демографическая ситуация – ничто не останется без внимания. Историческая дата 30-летия института президентства. Как крепла страна с сильным лидером?

Повезло белорусам, что 30 лет назад хватило ума, понимания программы, которую он предложил, и веры в него. И он республику бережет, отдавая всего себя на каждого из нас.

Лихие 90-е: купоны, очереди, дефицит, экономический кризис. Чего стоило увести страну от пропасти?

Беларусь – одна из немногих стран, которая сохранила сельское хозяйство, также и перерабатывающие предприятия.

Как совершенствуется социальная защита – государственный приоритет.

Выстроена за эти годы действительно действенная система социальной поддержки семьи, детей, уязвимых категорий граждан.