Как крепла Беларусь с сильным лидером? Анонс ток-шоу «Большой город»
Анализировать то, чего достигла за последние 30 лет белорусская столица, будут 14 июля на СТВ участники ток-шоу «Большой город». Минск действительно совершил рывок в развитии. Успехи в экономике и в социальной сфере, демографическая ситуация – ничто не останется без внимания.
Историческая дата 30-летия института президентства. Как крепла страна с сильным лидером?
Повезло белорусам, что 30 лет назад хватило ума, понимания программы, которую он предложил, и веры в него. И он республику бережет, отдавая всего себя на каждого из нас.
Лихие 90-е: купоны, очереди, дефицит, экономический кризис. Чего стоило увести страну от пропасти?
Беларусь – одна из немногих стран, которая сохранила сельское хозяйство, также и перерабатывающие предприятия.
Как совершенствуется социальная защита – государственный приоритет.
Выстроена за эти годы действительно действенная система социальной поддержки семьи, детей, уязвимых категорий граждан.
На вершине международных рейтингов по многим показателям. В том числе по доступности медицинских услуг.
За прошлый год амбулаторных посещений в столице – более 23 миллионов и более 4 тысяч человек получили стационарную медицинскую помощь. Это огромные цифры
Нам есть что вспомнить и чем гордиться. Достижения большого города. Воскресенье, 10:00.