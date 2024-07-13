9 новых мест появились в Минске для отдыха на природе

Беларусь накрыла небывалая жара. Синоптиками объявлен самый высокий (красный) уровень опасности. Местами по стране ожидается до +37 градусов. Особенно тяжело такую погоду переносить жителям городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске созданием рекреационных зон занимаются системно. И вот сегодня на карте столицы официально появились 9 новых мест, предназначенных для отдыха на природе.

Это подарок жителям ко Дню Независимости. Экотропу «Космос», посвященную полету на МКС Марины Василевской, посетила лично председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова. Зона отдыха оборудована тактильной тропой, веревочным городком и тренажерами. Ее уже оценили первые посетители.

Место понравилось, очень ухожено, и дочке замечательно. Пока она играет, я отдыхаю.

Отличная зона, в теньке находится, в центре города. Здесь есть веревочный городок для детишек, площадка с горками, качельки и турники для взрослых, чтобы позаниматься спортом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все делается, чтобы в таком большом мегаполисе людям жилось комфортно. Сегодня так жарко. И мы видели, что люди благодарят, они довольны, что можно выйти из своей квартиры и попасть сразу в такую комфортную зону.

Всего подобных зон отдыха в Минске уже создано 54. Самые популярные во время жары те, что размещены у водоемов. Однако купание разрешено далеко не во всех местах. В эти выходные все пляжи находятся под особым контролем милиции.