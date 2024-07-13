На «Славянском базаре» с аншлагом прошёл концерт, посвящённый Людмиле Зыкиной

Эта суббота на «Славянском базаре» обещает быть атмосферной и красочной. В афише мероприятия самые разноплановые: «кукольный квартал», хоровая музыка, пушкинские игры. В 18:30 в Летнем амфитеатре пройдет первый тур XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока дожидаемся вечера – о событиях, которые уже украсили фестиваль. С аншлагом в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в рамках «театральных встреч» прошло двухчасовое музыкально-поэтическое шоу, посвященное прославленной Людмиле Зыкиной. В этом году артистке исполнилось бы 95.