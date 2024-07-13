На «Славянском базаре» с аншлагом прошёл концерт, посвящённый Людмиле Зыкиной
Эта суббота на «Славянском базаре» обещает быть атмосферной и красочной. В афише мероприятия самые разноплановые: «кукольный квартал», хоровая музыка, пушкинские игры. В 18:30 в Летнем амфитеатре пройдет первый тур XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А пока дожидаемся вечера – о событиях, которые уже украсили фестиваль. С аншлагом в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в рамках «театральных встреч» прошло двухчасовое музыкально-поэтическое шоу, посвященное прославленной Людмиле Зыкиной. В этом году артистке исполнилось бы 95.
Это проект Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной и российского драматурга и режиссера Дмитрия Минченка. Постановка рассказывает о судьбе звезды советской эпохи. Роль народной артистки СССР и героя социалистического труда исполнила заслуженная артистка России Нина Шацкая – одна из самых неординарных певиц, покоряющая голосом богатого тембра и сценическим обаянием настоящей дивы.
Нина Шацкая, заслуженная артистка России:
Когда мне Дмитрий Минченок предложил участвовать в этом проекте, я засомневалась, потому что олицетворять Зыкину очень ответственно, во-первых, А во-вторых, я сначала подумала, что нужно петь народный репертуар, нужен народный голос. Это не моя территория. Я знаю многих певиц, которые делают это лучше. Но, к счастью, оказалось, нужна именно я. С моим репертуаром, манерой как олицетворение женской судьбы этой замечательной певицы. И получился очень интересный проект.
До завершения «Славянского базара» у гостей фестиваля будет возможность посмотреть еще три спектакля. Купаловский театр сегодня представит постановку по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Впереди и встреча с героями знаменитой пьесы Чехова «Дядя Ваня», а также военная драма «В списках не значился».