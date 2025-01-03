В Минске выписали последнюю пострадавшую при пожаре в витебском ТЦ

Напоминание о том, что чудеса случаются. Пациентку, которая сильнее других пострадала в результате декабрьского пожара в торговом центре Витебска, выписали из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ателье Татьяны Казеко находилось на четвертом этаже здания. Чтобы покинуть его, женщине не хватило буквально пяти минут – пламя уже бушевало. На помощь пришли спасатели, но жар и копоть успели нанести серьезное поражение легким.

Татьяна Казеко, пострадавшая при пожаре: Я не думала, что выстроена такая мощная сеть, цепь от санитарки до главы государства, и будут бороться за жизнь одного человека, даже каждого. И вот случай мне доказал, что в самом деле рай – это там, где ты живешь, с кем ты живешь и занимаешься своим делом.

С ожогами Татьяна сначала оказалась в Витебской областной больнице. Медики дважды вводили раскрывающее легкие вещество. Но для завершения терапии пациентку после стабилизации в специальном реанимобиле доставили в ожоговое отделение Минской больницы скорой медицинской помощи.

Ольга Светлицкая, главный врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Сражались в течение недели за ее жизнь. Она была непростой пациенткой, потому что такие пораженные легкие очень быстро на себя берут инфекцию, развиваются естественным образом в пневмонию. И состояние продолжало оцениваться как тяжелое, нестабильное. Она пришла в себя, она научилась заново дышать. Мы удалили из нее все трубочки, ведь она ходит. Она заново осмысляет свою жизнь.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, а врачи прогнозируют: Татьяна скоро полностью восстановится. Терапию женщина продолжит в реабилитационном центре в Аксаковщине. Напомним, пожар вспыхнул 13 декабря, причинив серьезный ущерб зданию. Четкая работа спасателей и врачей помогла избежать жертв. Расследование причин продолжается.