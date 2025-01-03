Участники «Марафона единства» посетили солигорские терриконы

«Марафон единства» не только праздник для местных жителей, но и отличная возможность познакомиться с городом для гостей. Изучить культурный и промышленный потенциал Солигорска 3 января смогли популярные блогеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это утро для них началось с посещения поистине внеземных ландшафтов – солигорских терриконов. Огромные насыпи отработанной породы – впечатляющий побочный эффект работы градообразующего предприятия «Беларуськалий», крупнейшего в мире производителя калийных минеральных удобрений. Находятся отвалы в нескольких километрах от города. Пейзаж и правда завораживает. Миллионы тонн глины и соли.

Татьяна Качалова, блогер:

Столица шахтеров Солигорск. Я просто от него в восторге. В восторге от масштабов. Просто очень-очень рада, что попала на такое мероприятие.

Артур Батькавич, блогер:

Это визитная карточка Солигорска, но для меня это обычное дело. Я не только могу на них смотреть со стороны, а рассказать, какой оттуда вид сверху. Я был наверху, я катался там на велосипеде, я просто ходил. Поэтому я знаю их со всех сторон.

Гости смогли оценить регион и на вкус. Свои двери открыл Слуцкий сыродельный комбинат. В сутки завод выпускает более сотни тонн сливочного масла, и столько же сыров. Развитие промышленности, уверенность в завтрашнем дне и независимость – 30 лет назад белорусы сделали именно такой выбор. О том, как важно в нужный момент не ошибиться и принять верное решение, с учащимися Солигорского горно-химического колледжа говорили на «НЕскучной НЕлекции».

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Мы с ребятами говорим о том, что их выбор – это, конечно, их личный выбор. Но за последствия их выбора зачастую отвечают их родители, педагоги, семья. Для того чтобы те люди, которых они очень любят и ценят, не страдали от их выбора. Сегодня эту тему нужно обсудить.