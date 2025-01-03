Прямой эфир

Вариантов, кроме Мари со Щелкунчиком, не было! Белоруска о победе в конкурсе «Новогодняя театральная игрушка»

03 января 2025 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как мы всегда ждали Новый год! А почему? А потому, что подарки, игрушки, куклы. Один Щелкунчик чего стоит!

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победители семейного конкурса «Новогодняя театральная игрушка» Анна Амброжевич и ее сын Алексей.

Вариантов, кроме Мари со Щелкунчиком, не было! Белоруска о победе в конкурсе «Новогодняя театральная игрушка»-2

Анна Амброжевич, домохозяйка:
О существовании этого конкурса мы знали давно. А в этом году мы планировали свой предновогодний досуг. И я вспомнила об этом конкурсе.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Алексей нам рассказал, что он узнал о конкурсе и, можно сказать, заставил маму в нем поучаствовать.

Вы вдохновились сказкой Гофмана и решили изобразить Мари со Щелкунчиком.

Анна Амброжевич:
Да, мы вдохновились этой сказкой, читали ее не раз. Также мы посетили балет «Щелкунчик». Это было замечательно! Мы вдохновились балетом, образами персонажей. Вариантов не было! 

Подробности смотрите в видео.

# Конкурс # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Участники «Марафона единства» посетили солигорские терриконы
03 января 2025 11:27

Участники «Марафона единства» посетили солигорские терриконы

Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами
03 января 2025 11:03

Мы должны сделать всё, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников! Лукашенко встретился с доверенными лицами

ГПК: более 800 легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе
03 января 2025 09:52

ГПК: более 800 легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе