Вариантов, кроме Мари со Щелкунчиком, не было! Белоруска о победе в конкурсе «Новогодняя театральная игрушка»

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победители семейного конкурса «Новогодняя театральная игрушка» Анна Амброжевич и ее сын Алексей.

Как мы всегда ждали Новый год! А почему? А потому, что подарки, игрушки, куклы. Один Щелкунчик чего стоит!

Анна Амброжевич, домохозяйка:

О существовании этого конкурса мы знали давно. А в этом году мы планировали свой предновогодний досуг. И я вспомнила об этом конкурсе.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Алексей нам рассказал, что он узнал о конкурсе и, можно сказать, заставил маму в нем поучаствовать.

Вы вдохновились сказкой Гофмана и решили изобразить Мари со Щелкунчиком.

Анна Амброжевич:

Да, мы вдохновились этой сказкой, читали ее не раз. Также мы посетили балет «Щелкунчик». Это было замечательно! Мы вдохновились балетом, образами персонажей. Вариантов не было!