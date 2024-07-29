В Минске ввели в эксплуатацию более 50 жилых домов после капремонта с начала 2024-го

В Минске после капитального ремонта введут в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров жилья. Это свыше 200 домов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске после капитального ремонта введут в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров жилья. Это свыше 200 домов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас работы ведут на 150 объектах. Обновляют кровлю, фасады, входную группу. В квартирах меняют системы водоснабжения и водоотведения. В подвалах проверяют теплоузлы. Когда все сделают внутри, перейдут на дворовую территорию. Запланировано озеленение, а также возведут новые детские площадки и воркаут зоны.
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Все объекты были начаты в начале года. На сегодня мы делаем акцент на замену системы теплоснабжения, теплоузлов, чтобы уже к началу отопительного сезона не было никаких вопросов со сбоем запуска системы отопления в домах после капитального ремонта. Программа, которая существует в Минске, сформирована в период 2021-2025 года, то есть жители столицы могут обратиться к ней и увидеть, какие дома на 2025-й год запланированы.
Ежегодно обновлению подлежит не менее 3 % от эксплуатируемого жилищного фонда. До 1 октября специалисты подготовят проектно-сметную документацию на те дома, которые будут обновлять в 2024 году.