В Минске ввели в эксплуатацию более 50 жилых домов после капремонта с начала 2024-го

Сейчас работы ведут на 150 объектах. Обновляют кровлю, фасады, входную группу. В квартирах меняют системы водоснабжения и водоотведения. В подвалах проверяют теплоузлы. Когда все сделают внутри, перейдут на дворовую территорию. Запланировано озеленение, а также возведут новые детские площадки и воркаут зоны.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Все объекты были начаты в начале года. На сегодня мы делаем акцент на замену системы теплоснабжения, теплоузлов, чтобы уже к началу отопительного сезона не было никаких вопросов со сбоем запуска системы отопления в домах после капитального ремонта. Программа, которая существует в Минске, сформирована в период 2021-2025 года, то есть жители столицы могут обратиться к ней и увидеть, какие дома на 2025-й год запланированы.