Девочек в Беларуси будут прививать от ВПЧ

С начала 2025 года в Беларуси начнет действовать обновленный календарь прививок. Его пополнят три позиции. В их числе вакцинация от вируса папилломы человека. Прививку будут делать девочкам с 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее она была доступна только на платной основе. Алина Мычко – о перспективах и преимуществах вакцинации.

Вирус папилломы человека. За этим названием почти две сотни штаммов. В течение жизни ими заражаются почти 90 % населения. И лечить вирус на данный момент невозможно. Врачи борются лишь с последствиями заболевания. Но их можно легко избежать. Единственный и самый эффективный метод – вакцинация.

Светлана Гончарова, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:

В последнее время на вакцинацию против ВПЧ увеличивается количество желающих. Изначально мы начинали пару лет назад, это были единицы желающих, 10-20 человек, на данный момент их с каждым годом все больше и больше, более 100 желающих. Постоянно все новые пациенты записываются, изъявляют делание на вакцинацию.

ВПЧ не вызывает никаких симптомов, обычно организм справляется с ним сам. Но не всегда. Развиваясь, вирус может провоцировать целый ряд онкологических заболеваний. К примеру, рака шейки матки, одного из самых распространенных у женщин.

Сергей Мавричев, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Каждые два дня у нас заболевают в стране пять женщин раком шейки матки. И каждый день практически умирает одна женщина от рака шейки матки. То есть это проблема достаточно серьезная. Причиной возникновения рака шейки матки является инфицирование ВПЧ, то есть происходит инфицирование, срабатывает иммунитет, вирус из организма элиминируется, уходит, человек остается здоровым. Но у некоторых иммунитет не срабатывает.