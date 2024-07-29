Важно не количество, а качество абитуриентов! В колледжах продолжается вступительная кампания

В Беларуси на тысячу увеличили количество бюджетных мест в ссузах. По результатам первой недели вступительной кампании есть и те, кто уже закрыл план приема и теперь в колледжах начинается борьба не за количество, а за качество абитуриентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году больше набирают на инженерные специальности, традиционно открываются и новые, например, в микро- и наноэлектронике. Также изменили структуру для целевого набора, который теперь составляет половину от контрольных цифр приема. Престиж профессии – репортаж Кристины Протосовицкой.

Сейчас в Брестском государственном колледже связи идет битва аттестатов. Когда важно уже не количество, а качество абитуриентов. Рома Раинчик определился с выбором еще в 7 классе, теперь дело за знаниями. К слову, выбранная профессия полностью соответствует духу времени – высокоскоростной обмен информацией будет в его руках.

Михаил Куиш, директор Брестского государственного колледжа связи:

«Белтелеком», «Белпочта», «Белэнерго» и очень много частных предприятий, которые сегодня обслуживают сети телекоммуникаций, в Минск запрашивают по 15 человек. Информационное обеспечение сетей телекоммуникаций – это очень сейчас актуально и важно. В 2026 году будем переводить всю экономику на цифру. За этой специальностью пока будущее. Мы следим очень серьезно за рынком, следим за специальностями и намерены открывать новые специальности еще.

А Брестский колледж приборостроения в рекламе вовсе не нуждается. Лучшая – мнение выпускников и работодателей. Последние выстраиваются в очередь и 50 % целевых мест попросту не хватает. В связке с крупнейшими производителями продуктов питания в СНГ готовят кадры под потребность компаний. Бонус – дополнительная стипендия от работодателя и гарантия трудоустройства с заработной платой выше среднего по рынку. Не им, а они диктуют сегодня условия.