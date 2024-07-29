Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минске

Шквалистый ветер, сильные дожди и грозы. Минчане ощутили на себе непогоду. Зафиксированы случаи падения деревьев: ряд насаждений не выдержал сильных порывов ветра в парке Горького, а также во дворе по проспекту Независимости, 42. Работники МЧС и ЖКХ сразу приступили к распиловке стволов. Также были повреждены автомобили. Не выдержал порыва ветра и светофор на пересечении проспекта Мира и улицы Николы Теслы. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Спасатели рекомендуют при сильном ветре постараться отложить все дела и по возможности не выходить на улицу. Машину по возможности поставить в гараж, а если отсутствует гараж, то следует парковать автомобиль вдали от деревьев, а также от слабо укрепленных различных конструкций. На улице обходите различные шаткие строения и дома с неукрепленной кровлей. Также избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. Это мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и также потенциально опасные промышленные объекты.

Продолжается и мониторинг оперативной обстановки в связи с прохождением сильного ветра и гроз. Сложные погодные условия в столице сохранятся еще в ближайшие сутки.