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В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня

18 июля 2024 19:23
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На смену жаре в Минск пришли сильные ливни. Накануне непогода стала причиной серьезных подтоплений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня-1

Из-за ливня была временно закрыта станция метро «Парк Челюскинцев». Воду оперативно откачали. Затопило и станцию метро «Восток».

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня-4

На некоторых маршрутах остановился общественный транспорт. Сильный дождь сопровождал порывистый ветер и грозы.

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня-7

Спасателями было зафиксировано почти четыре десятка подтоплений. Это улицы, паркинг, здание и два подземных перехода.

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня-10

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Мы мониторим обстановку и готовы выехать на оказание помощи в любую часть города. Сохраняется вероятность сильных дождей, поэтому рекомендуем жителям и гостям города ограничить поездки, а также избегать шатких конструкций, различных сооружений, не парковать свои машины под деревьями и обращаться к рекомендациям спасателей.

В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня-13

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
С учетом того же урагана, который прошел, при расчистке дворовых территорий, улично-дорожной сети, мы чистили и ливневую канализацию. Поэтому ливневая канализация на данный момент абсолютно чиста. Единственное, с учетом обильного выпадения осадков она не справилась с выпадением тех потоков воды, которая выпала. На данный момент вода ушла. И сейчас, естественно, тот песок, который попал в ливневую канализацию, опять-таки, наша ливневка будет прочищаться, чтобы на перспективу она была чиста. Чтобы таких подтоплений не было.

Также из-за ливня в столице на отдельных участках размыло тротуары. Дорожники оперативно примут меры для устранения дефектов.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Олег Корзун

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