В Минске устраняют последствия сильнейшего ливня

Спасателями было зафиксировано почти четыре десятка подтоплений. Это улицы, паркинг, здание и два подземных перехода.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: Мы мониторим обстановку и готовы выехать на оказание помощи в любую часть города. Сохраняется вероятность сильных дождей, поэтому рекомендуем жителям и гостям города ограничить поездки, а также избегать шатких конструкций, различных сооружений, не парковать свои машины под деревьями и обращаться к рекомендациям спасателей.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

С учетом того же урагана, который прошел, при расчистке дворовых территорий, улично-дорожной сети, мы чистили и ливневую канализацию. Поэтому ливневая канализация на данный момент абсолютно чиста. Единственное, с учетом обильного выпадения осадков она не справилась с выпадением тех потоков воды, которая выпала. На данный момент вода ушла. И сейчас, естественно, тот песок, который попал в ливневую канализацию, опять-таки, наша ливневка будет прочищаться, чтобы на перспективу она была чиста. Чтобы таких подтоплений не было.

Также из-за ливня в столице на отдельных участках размыло тротуары. Дорожники оперативно примут меры для устранения дефектов.