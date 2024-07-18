В моём статусе ничего не изменилось. Белоруска рассказала, как в 43 года стала бабушкой
Когда речь заходит о бабушках, невольно возникает образ женщины элегантного возраста с натруженными руками и глубокими морщинами. Мы не заметили, как изменился мир, современные бабушки уже не те. Они не вяжут носочки, не пекут пирожки и круг их интересов не сводится только к воспитанию внуков. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Во сколько вы стали бабушкой? Расскажите ваши ощущения, когда вы узнали, что станете бабушкой.
Елена Петухова, стала бабушкой в 43 года:
Я стала бабушкой в 43 года. Наверное, я все-таки та бабушка, которая все еще печет пирожки, вяжет жилетки, несмотря на то, что у меня младшей дочке 11. Все равно мне это нравится. Я не посвящаю себя только детям и внукам. У нас уговор, что я помогаю тогда, когда могу, когда у меня получается, но помогаю.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы с малышом гуляете, с внуком?
Елена Петухова:
Чаще всего нет, но бывает и такое.
Наталья Надольская:
Окружающие – вы не знаете, как они воспринимают вас? Наверное, как маму чаще всего, путают?
Елена Петухова:
Я не знаю.
Юрий Святокум:
Когда вам дочь сказала, что вы станете бабушкой – прежде всего у женщин, наверное, чем мужчин: жизнь на весы – я старше. Что-то было такое? Вы уже представили плед, кресло-качалочку, спицы&
Елена Петухова:
Нет. Наверное, как в той шутке: не так страшно быть бабушкой, как жить с дедушкой. Поэтому ничего такого не было. Решили, будет у вас ребенок. В моем статусе лично ничего не изменилось, я себя все равно ощущала молодой мамой, а не молодой бабушкой. Потому что у меня на тот момент было младшей дочке пять лет, когда родился внук.
Наталья Надольская:
Что вам помогает чувствовать этот статус бабушки? Вы уже сказали, что пирожки печете, носочки вяжете. Что еще из атрибутов, которые присущи обычно бабушкам – вы читаете сказки, куда-то ходите, гуляете с внуком? Чем еще бабушки занимаются?
Елена Петухова:
Тем же, чем занимаются и мамы. Собственно говоря, они читают сказки, гуляют со своими детьми, пекут пирожки, если им это нравится. Мне всегда нравилось готовить – это не какой-то атрибут, который я приобрела с тем, что стала бабушкой.
Юрий Святокум:
То есть внимание к ребенку и, в данном случае, к внуку, в принципе, похожи?
Елена Петухова:
Очень похожи.