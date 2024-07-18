В моём статусе ничего не изменилось. Белоруска рассказала, как в 43 года стала бабушкой

Когда речь заходит о бабушках, невольно возникает образ женщины элегантного возраста с натруженными руками и глубокими морщинами. Мы не заметили, как изменился мир, современные бабушки уже не те. Они не вяжут носочки, не пекут пирожки и круг их интересов не сводится только к воспитанию внуков. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Во сколько вы стали бабушкой? Расскажите ваши ощущения, когда вы узнали, что станете бабушкой.

Елена Петухова, стала бабушкой в 43 года:

Я стала бабушкой в 43 года. Наверное, я все-таки та бабушка, которая все еще печет пирожки, вяжет жилетки, несмотря на то, что у меня младшей дочке 11. Все равно мне это нравится. Я не посвящаю себя только детям и внукам. У нас уговор, что я помогаю тогда, когда могу, когда у меня получается, но помогаю. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы с малышом гуляете, с внуком? Елена Петухова:

Чаще всего нет, но бывает и такое. Наталья Надольская:

Окружающие – вы не знаете, как они воспринимают вас? Наверное, как маму чаще всего, путают? Елена Петухова:

Я не знаю. Юрий Святокум:

Когда вам дочь сказала, что вы станете бабушкой – прежде всего у женщин, наверное, чем мужчин: жизнь на весы – я старше. Что-то было такое? Вы уже представили плед, кресло-качалочку, спицы&