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Голыми ногами по разбитому стеклу. О съёмках нового клипа рассказала Алёна Ланская

18 июля 2024 19:18
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Ты сама участвуешь в отборе режиссера, группы? Может быть, режиссеры присылают свои портфолио, и вы с командой выбираете, кто интереснее, необычнее, креативнее или, наоборот, с кем ты уже работала?

Голыми ногами по разбитому стеклу. О съёмках нового клипа рассказала Алёна Ланская-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
По-разному, есть проекты, когда я создаю с начала до конца, в том числе написание музыки, мастер, сведение, постпродакшн, видео. В том числе я иногда снимаю сама их. Чувствую, что особенно самое близкое для меня – это белорусская тематика. Бывают видео, которые нужно, чтобы снял, возможно, кто-то другой, увидел со стороны – это очень важно. Я считаю, что мне повезло, в моей жизни появился режиссер Саша Игудин.

Это совместная уже наша третья работа, первой была «Наше счастье одно на двоих» – песня на стихи Михаила Гуцериева. Вторая работа – это «Никогда», композиция с которой я победила на музыкальном проекте в 2024 году. Эта композиция «Ты для меня все», которая открывает новые грани артистки Алены Ланской. Потому что в основном привыкли видеть Алену Ланскую – платье в пол, всегда идеалити. Тут уже немножко по-другому. Кстати, я скажу, что видео существует в двух форматах, есть более приличная версия. В соцсетях на официальном моем канале можно найти 18 плюс уже со сценами пикантными довольно, которые будоражат умы мужчин.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # общество # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Екатерина Яцкевич # Алёна Ланская

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