Прорывались через болота – другого пути не было! Как освобождали Брест – операция «Багратион»
80 лет назад день за днем освобождались белорусские земли от фашистских оккупантов. Операция «Багратион» приближалась к своему логическому завершению, большая часть нашей страны была освобождена, в города и поселки возвращалась мирная жизнь. На пути главного удара 1-го Белорусского фронта оставался Брест.
18 июля 1944 года. Старт Люблин-Брестской операции. Цель – разгром Люблинской и Брестской группировок противника, освобождение города Бреста.
На подступах к Бресту противник подготовил хорошо укрепленную оборону, прикрытую минными полями и проволочными заграждениями. Все дороги, ведущие в город с северо-востока, были заминированы. Саму Брестскую крепость успели приспособить для себя. Не в пользу советских войск играл и ландшафт рядом с Брестом. От уже освобожденной территории его отделяли леса и болота. Техника не могла пройти через укрепленные белорусские рельефы. Для повышения боевого духа был издан специальный указ фюрера о невозможности отступления со своих позиций.
Фронт начал активную подготовку к операции. Начало наступления наших войск было назначено на 18 июля. Командовал Люблин-Брестской операцией маршал Константин Рокоссовский. В своих воспоминаниях он отмечает:
Мы готовились к боям тщательно. В составлении плана предшествовала большая работа на местности, в особенности на переднем крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе. Изучение местности и состояния вражеской обороны убедило меня в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков. Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредотачиваются основные силы и средства. Принимая несколько необычные решения, мы шли на известное распыление сил. Но в болотах Полесья другого выхода, а вернее сказать, другого пути к успеху операции у нас не было.
Подробнее в видео.