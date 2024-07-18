Прорывались через болота – другого пути не было! Как освобождали Брест – операция «Багратион»

80 лет назад день за днем освобождались белорусские земли от фашистских оккупантов. Операция «Багратион» приближалась к своему логическому завершению, большая часть нашей страны была освобождена, в города и поселки возвращалась мирная жизнь. На пути главного удара 1-го Белорусского фронта оставался Брест.

На подступах к Бресту противник подготовил хорошо укрепленную оборону, прикрытую минными полями и проволочными заграждениями. Все дороги, ведущие в город с северо-востока, были заминированы. Саму Брестскую крепость успели приспособить для себя. Не в пользу советских войск играл и ландшафт рядом с Брестом. От уже освобожденной территории его отделяли леса и болота. Техника не могла пройти через укрепленные белорусские рельефы. Для повышения боевого духа был издан специальный указ фюрера о невозможности отступления со своих позиций.

Фронт начал активную подготовку к операции. Начало наступления наших войск было назначено на 18 июля. Командовал Люблин-Брестской операцией маршал Константин Рокоссовский. В своих воспоминаниях он отмечает: