«В Минске умеют делать» – Президенту показали парк 50-летия Великого Октября
«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, прозвучали от Президента 14 ноября и комментарии по текущей электоральной кампании в Беларуси, а также прошедшим выборам в США, но об этом чуть позже. Итак, столичный «Трактор» – спортивная площадка с давней, еще послевоенной историей, которая сегодня фактически пережила второе рождение. На обновленном стадионе теперь с комфортом могут разместиться без малого 6 000 болельщиков.
Прекрасные условия здесь и для спортсменов. В их распоряжении два футбольных поля. И это во всех смыслах дорогого стоит. В реконструкцию вложено немало средств. Здесь же в первый день работы обновленного комплекса глава государства пообщался с футболистами клуба «Минск».
Но прежде Президент осмотрел парк 50-летия Великого Октября – один из крупнейших в столице. Эта огромная зеленая зона – настоящее украшение Минска – также теперь в новом облике. Акцент сделали не только на отдых, но и на массовое занятие физкультурой и спортом. Парк, вне всяких сомнений, станет настоящим магнитом для жителей города.
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Пока многие говорят об экологии, белорусы создают благоприятную среду. Тон задает Президент. В Минске похорошел очередной анклав природы. Парк с историческим бэкграундом в честь 50-летия октябрьских событий приобрел современный вид. Пройтись и оценить пригласили главу государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Большой парк. Говорят, что это второй парк в Минске.
– 68 гектаров после Парка Победы.
– А там сколько у нас?
– Там 150 гектаров с водной гладью. Без водной глади – 100 гектаров.
– Давний-давний парк. Я тут постоянно мимо ездил и много раз заезжал сюда и на стадион. «Трактор» стадион. Мы договаривались, что мы строим национальный стадион. Опять же, спасибо Китаю, Си Цзиньпину за этот подарок. Это слишком дорогой подарок. А свой стадион «Трактор» мы приводим в порядок. И это будет и тренировочное поле, и поле для игр в белорусском чемпионате. Сейчас посмотрим, все ли сделали. Но главное – это парк. Этот парк давний, для народа. Народный парк. Хороший парк. Поэтому посмотрим, как сделали. Думаю, что в Минске умеют делать.
Это основной парк в самом народном районе Минска – Заводском. Здесь можно устанавливать сцену и место для выездной торговли, хоть праздники районного масштаба проводи. Правда, глава государства печется и об отдыхе, и о местах работы. Гармоничное развитие инфраструктуры. Наш Минск – город больших строек.
Александр Лукашенко:
У нас завод по производству автобусов.
– На МАЗ 3 000 автобусов.
– Потом у нас ВДНХ, выставочный центр. Мы его должны в январе... Речь шла о том, чтобы приурочить его открытие к ВНС. Лучшие по качеству выставим товары, продукцию. Ну, достойно надо сделать. Подробности.
Продолжение темы расширения производства автобусов обсудили уже самом автобусе. Экскурсия по парку.
Александр Лукашенко:
Умеем все делать. Но главное, чтобы было качество. Я имею в виду автобусы.
– Автобусы хорошие. Они…
– Чтобы тоже наши были, локализация...
– В среднем в городе срок эксплуатации 7 лет, но у нас 15-18 лет они отхаживают. Своя ремонтная база, где-то ремонтируем, поддерживаем.
Площадки для игровых видов спорта, локации воркаута, даже территория для экстремального скейтборда. Для каждого поколения своя зона. Но главное – сохранена целостность природного ландшафта.
Александр Лукашенко:
По весне посмотри, чтобы траву подсеяли, чтобы она взошла. В первый год надо очень внимательно.
– Уходные работы делать.
Полмира борется с нехваткой воды и питания. Остальная – с загазованностью и теснотой. Самые благополучные места в мире хвастаются неоновыми огнями и небоскребами. Но только у нас даже столица – город для жизни – в гармонии с природой. Президент всегда ориентировал именно на такой Минск.
«Я радуюсь, что людям есть куда прийти». Президент о современной инфраструктуре Минска. Читайте здесь.