«В Минске умеют делать» – Президенту показали парк 50-летия Великого Октября

«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, прозвучали от Президента 14 ноября и комментарии по текущей электоральной кампании в Беларуси, а также прошедшим выборам в США, но об этом чуть позже. Итак, столичный «Трактор» – спортивная площадка с давней, еще послевоенной историей, которая сегодня фактически пережила второе рождение. На обновленном стадионе теперь с комфортом могут разместиться без малого 6 000 болельщиков. Прекрасные условия здесь и для спортсменов. В их распоряжении два футбольных поля. И это во всех смыслах дорогого стоит. В реконструкцию вложено немало средств. Здесь же в первый день работы обновленного комплекса глава государства пообщался с футболистами клуба «Минск». Но прежде Президент осмотрел парк 50-летия Великого Октября – один из крупнейших в столице. Эта огромная зеленая зона – настоящее украшение Минска – также теперь в новом облике. Акцент сделали не только на отдых, но и на массовое занятие физкультурой и спортом. Парк, вне всяких сомнений, станет настоящим магнитом для жителей города. Евгений Пустовой об еще одном по-настоящему народном подарке, но не только о нем.

Климатическая повестка не сходит из уст мировых лидеров. Предлагают сокращать выбросы и техногенное влияние, при этом свои города превращают в каменные джунгли. Пока многие говорят об экологии, белорусы создают благоприятную среду. Тон задает Президент. В Минске похорошел очередной анклав природы. Парк с историческим бэкграундом в честь 50-летия октябрьских событий приобрел современный вид. Пройтись и оценить пригласили главу государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Большой парк. Говорят, что это второй парк в Минске.

– 68 гектаров после Парка Победы.

– А там сколько у нас?

– Там 150 гектаров с водной гладью. Без водной глади – 100 гектаров.

– Давний-давний парк. Я тут постоянно мимо ездил и много раз заезжал сюда и на стадион. «Трактор» стадион. Мы договаривались, что мы строим национальный стадион. Опять же, спасибо Китаю, Си Цзиньпину за этот подарок. Это слишком дорогой подарок. А свой стадион «Трактор» мы приводим в порядок. И это будет и тренировочное поле, и поле для игр в белорусском чемпионате. Сейчас посмотрим, все ли сделали. Но главное – это парк. Этот парк давний, для народа. Народный парк. Хороший парк. Поэтому посмотрим, как сделали. Думаю, что в Минске умеют делать. Это основной парк в самом народном районе Минска – Заводском. Здесь можно устанавливать сцену и место для выездной торговли, хоть праздники районного масштаба проводи. Правда, глава государства печется и об отдыхе, и о местах работы. Гармоничное развитие инфраструктуры. Наш Минск – город больших строек. Александр Лукашенко:

У нас завод по производству автобусов.

– На МАЗ 3 000 автобусов.

– Потом у нас ВДНХ, выставочный центр. Мы его должны в январе... Речь шла о том, чтобы приурочить его открытие к ВНС. Лучшие по качеству выставим товары, продукцию. Ну, достойно надо сделать. Подробности. Продолжение темы расширения производства автобусов обсудили уже самом автобусе. Экскурсия по парку.

Александр Лукашенко:

Умеем все делать. Но главное, чтобы было качество. Я имею в виду автобусы.

– Автобусы хорошие. Они…

– Чтобы тоже наши были, локализация...

– В среднем в городе срок эксплуатации 7 лет, но у нас 15-18 лет они отхаживают. Своя ремонтная база, где-то ремонтируем, поддерживаем.