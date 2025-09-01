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К 1 сентября в Фаниполе и Лесковке торжественно открыли новые школы

01 сентября 2025 14:22
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Школьный звонок в Минской области прозвенел для более чем 160 тысяч учащихся. Все учреждения образования региона – радушно встретили ребят, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

К 1 сентября в Фаниполе и Лесковке торжественно открыли новые школы-2

В том числе и новые объекты, которые 1 сентября отмечают двойной праздник. Так, в торжественный и важный для ребят день, свои двери распахнула и современная школа в Фаниполе. Она рассчитана на 1 050 мест и является самой большой по площади в Минской области! Это настоящий образовательный хаб с укомплектованными учебными классами, тренажерными залами и бассейном.

К 1 сентября в Фаниполе и Лесковке торжественно открыли новые школы-4

Новая школа – это значимое событие для нас, и ребенок еще дает первый звонок. Для родителей это очень волнительно.

К 1 сентября в Фаниполе и Лесковке торжественно открыли новые школы-6

Школа понравилась. Мне кажется, для детей, в принципе, все есть здесь. Все очень хорошо. Сказали, что будет очень много кружков, развлечений для детей.

К 1 сентября в Фаниполе и Лесковке торжественно открыли новые школы-8

Мария Козлова, директор средней школы № 2 Фаниполя:
На сегодняшний день в этом учреждении будет обучаться 800 учащихся. Это долгожданный объект. Город-спутник растет. Рождаемость очень на высоком уровне, и острая необходимость была построить данное учреждение. Дети с удовольствием пришли в эту школу, мы рады каждому ребенку нашего города.

К 1 сентября в Фаниполе и Лесковке торжественно открыли новые школы-10

Также 1 сентября открылась новая школа в Слуцке, а еще – в деревне Лесковка. Здесь объект рассчитан на 1 020 мест. И оснащен всем необходимым: от учебных и административных кабинетов до физкультурно-оздоровительного центра и медицинского блока.

# Школы Беларуси # Школы в Беларуси

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