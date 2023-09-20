В Минске стартовала конференция молодых учёных. Какие темы популярны для исследований?

Новости Беларуси. Масштабная научная конференция молодых ученых начала работу в Минске. Свои инновации представляют студенты, аспиранты, соискатели и магистранты из 5 стран. Участие в форуме принимают более 400 исследователей из Беларуси, России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие идеи предлагает цвет нашей науки – расскажет Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Как облегчить труд аграриев и повысить урожайность? Что поможет покорить просторы космоса и найти лекарство от неизлечимой болезни – ответы на эти вопросы знает наука. Сегодня поля конференции пестрят предложениями и идеями, о которых раньше могли только мечтать. Некоторые разработки, кажется, сошли со страниц научной фантастики.

Многие идеи принадлежат совсем еще юным умам. Вячеслав Иванись, к примеру, учится на втором курсе. Но уже знает, как сделать жизнь горожан лучше. Юный исследователь собрал огромное количество данных о благоустройстве родного Бреста. Начиналось все довольно наивно: парень решил посчитать, сколько деревьев высажено в центре города. Так родилась курсовая. А на ее почве вырос целый научный проект.

Вячеслав Иванись, студент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Каждый день мы ходим на улицу, каждый день мы взаимодействуем с уличным пространством. И его качество напрямую влияет на наше здоровье и на наш комфорт в городе. Собрав большое количество данных, на их основе можно будет принимать управленческие решения касательного того, например, какие участки улиц требуют дополнительного озеленения.

Сегодня конференция отмечает свой 20-й юбилей. За эти годы форум заметно расширился. Участвуют ученые из России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Зухро Хамраева, например, исследует вопросы физической подготовки. Хочет разнообразить привычную жизнь студентов и к нам приехала изучить опыт единомышленников.