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В Минске стартовала конференция молодых учёных с участниками из пяти стран

20 сентября 2023 10:46
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Двадцатая научная конференция молодых ученых начала работу в Минске. Свои инновационные идеи представляют студенты, аспиранты, соискатели и магистранты из пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принимают более 400 исследователей из Беларуси, России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

В Минске стартовала конференция молодых учёных с участниками из пяти стран-1

Они предлагают передовые решения и идеи в таких сферах, как химия, физика, медицина, сельское хозяйство и не только. Особо интересны юным умам биотехнологии и IT. Всего на базе библиотеки имени Якуба Коласа развернется 13 секций.

Посетить их можно будет с 14:00 до 18:00.

Инициатива проведения конференции принадлежит Совету молодых ученых Академии наук.

В Минске стартовала конференция молодых учёных с участниками из пяти стран-4

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:
Главная наша задача – это то, чтобы молодые ученые как Академии наук, так и вузовской науки и зарубежья, наши близкие друзья встретились на нашей площадке и познакомились между собой. Потому что для ученого, главным образом для молодого ученого, очень важно завязывать профессиональные знакомства, которые в последующем, безусловно, вырастут в совместные научные проекты. Это первое. Во-вторых, создание междисциплинарных научных проектов. Мы специально проводим конференцию всей секции в одном здании, в Центральной научной библиотеке, чтобы люди между собой познакомились.

В Минске стартовала конференция молодых учёных с участниками из пяти стран-7

Завершится конференция молодых ученых 22 сентября. Итоги подведут на образовательном форуме «Путь в науку». В 2023 году мероприятия посвятили 95-летию НАН. Крупнейший исследовательский центр страны отпразднует юбилей 1 января.

# Ученые # общество # Станислав Юрецкий # Фотофакт

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