В Минске стартовала конференция молодых учёных с участниками из пяти стран

Двадцатая научная конференция молодых ученых начала работу в Минске. Свои инновационные идеи представляют студенты, аспиранты, соискатели и магистранты из пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принимают более 400 исследователей из Беларуси, России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

Они предлагают передовые решения и идеи в таких сферах, как химия, физика, медицина, сельское хозяйство и не только. Особо интересны юным умам биотехнологии и IT. Всего на базе библиотеки имени Якуба Коласа развернется 13 секций.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Главная наша задача – это то, чтобы молодые ученые как Академии наук, так и вузовской науки и зарубежья, наши близкие друзья встретились на нашей площадке и познакомились между собой. Потому что для ученого, главным образом для молодого ученого, очень важно завязывать профессиональные знакомства, которые в последующем, безусловно, вырастут в совместные научные проекты. Это первое. Во-вторых, создание междисциплинарных научных проектов. Мы специально проводим конференцию всей секции в одном здании, в Центральной научной библиотеке, чтобы люди между собой познакомились.