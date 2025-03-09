В Минске стартовала акция МЧС «Дом без пожара»

Предотвратить трагедии и напомнить о правилах безопасности в быту. В столице стартовала акция МЧС «Дом без пожара». С начала 2025 года только в Минске пожары унесли жизни 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание спасатели уделяют профилактическим рейдам. Проверяют как многоквартирные дома, так и частный сектор. Главная цель – не только выявить нарушения, но и помочь устранить их, напоминая каждому жителю о важности безопасности.

Александр Черноусик, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Мы отрабатываем категорированные граждан, а это пенсионеры, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Мы осматриваем помещения, жилые комнаты. При необходимости советуем и предписываем те мероприятия, которые необходимо выполнить. А также сообщаем нашим параллельно, нашим субъектам профилактики необходимости оказания помощи в данных домовладениях. Кроме самого обследования жилого помещения мы проводим инструктаж наших граждан о безопасном поведении при пожаре и также о соблюдении правил пожарной безопасности в жилых помещениях.

Такие встречи с людьми полезны не только для профилактики, но и для обучения. Сотрудники служб отвечают на вопросы жителей, вручают буклеты с полезной информацией. И напоминают – только совместными усилиями можно минимизировать риски и сохранить человеческую жизнь.