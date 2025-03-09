В Беларуси начались полевые работы – в Брестской области посеют более 103 тыс. га ранних зерновых культур

На старте весенних полевых работ. В отдельных районах уже началась посевная. Так, в Брестской области посеять предстоит более 103 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ресурсы, в том числе техника, в регионе есть. Сегодня 95 % машин исправны и готовы выйти в поля. Что касается минеральных удобрений: темпы их накоплений выше, чем в прошлом году – почти на четверть. Меж сезон серьезно спрашивает с аграриев. Но и задачи, которые ставит государство, растут. Высокий результат получим, если каждый будет делать свою работу качественно. Как будет работать сектор АПК глава государства обозначил, назначая правительство. Сельское хозяйство продолжит курировать заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. Перед отраслью стоит задача заработать на экспорте не менее 9 миллиардов. Поднять предстоит и объемы производства продукции: не меньше 11 миллионов тонн зерновых, более 9 миллионов тонн молока, 2 миллиона тонн мяса.

В Витебской области отдельные хозяйства вопрос кадров решили благодаря внедрению агродронов. Их используют для мониторинга и оценки полей. За счет специальных камер БПЛА могут определить, на каких участках не хватает, например, азотных удобрений, и подкармливать только слабые места. Что хорошо сказывается и при уборке – посевы зреют равномерно.

Александр Король, главный агроном-агрохимик СХП «Мазоловогаз»:

С точки зрения экономии, если брать обычный наземный трактор, то нам нужна норма расхода жидкости, во-первых, в агродроне – 5 литров на гектар, в наземном опрыскивателе – 150-200 литров на гектар. То есть мы экономим, в первую очередь, на воде. Во-вторых, оплата труда механизатора, оплата труда человека, который будет на подвозе воды. То есть это как горючие смазочные материалы, так и вода.

Готовность хозяйств страны к посевной в Минсельхозпроде оценивают на уровне 95 %. В отдельных хозяйствах завершают ремонт техники. К массовому севу аграрии приступят, когда температура почвы прогреется до семи градусов.