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Новости по тегу #Александр Черноусик

Отдых будет безопасным – как пляжи Минска готовы к летнему сезону, рассказал депутат Мингорсовета
22 мая 2026 15:34

Отдых будет безопасным – как пляжи Минска готовы к летнему сезону, рассказал депутат Мингорсовета

Какие мероприятия пройдут в Минске в преддверии Дня города? Рассказал депутат Мингорсовета
22 августа 2025 18:19

Какие мероприятия пройдут в Минске в преддверии Дня города? Рассказал депутат Мингорсовета

Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы
22 августа 2025 17:46

Пожар в доме, а парковка заставлена! Сотрудник МЧС рассказал, как прорабатывают такие вопросы

В Минске стартовала акция МЧС «Дом без пожара»
09 марта 2025 08:08

В Минске стартовала акция МЧС «Дом без пожара»

Как изменилась пожарная служба Беларуси за 30 лет? Большой разговор с депутатом Мингорсовета
26 июля 2024 18:43

Как изменилась пожарная служба Беларуси за 30 лет? Большой разговор с депутатом Мингорсовета

За первый час – 400 звонков. Узнали, как работает диспетчерская МЧС во время ураганов и ливней
26 июля 2024 17:19

За первый час – 400 звонков. Узнали, как работает диспетчерская МЧС во время ураганов и ливней

Зона риска – где нельзя прятаться от сильного ветра?
22 июля 2024 19:22

Зона риска – где нельзя прятаться от сильного ветра?

Сотрудники МЧС посещают минчан на дому и рассказывают о правилах пожарной безопасности
28 апреля 2024 08:26

Сотрудники МЧС посещают минчан на дому и рассказывают о правилах пожарной безопасности

Начальник Фрунзенского РОЧС Минска: «Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было»
28 июля 2020 10:20

Начальник Фрунзенского РОЧС Минска: «Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было»

На профилактику с пожарами 14 января вышел весь офицерский состав Минского МЧС
14 января 2015 16:13

На профилактику с пожарами 14 января вышел весь офицерский состав Минского МЧС