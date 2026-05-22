Новости по тегу #Александр Черноусик

Столичные зоны отдыха обследуются на постоянной основе, как сами пляжи, так и вода. Городским центром гигиены и эпидемиологии еженедельно проводятся заборы воды.
«Я не буду, конечно, предвещать организаторов этого праздника и раскрывать все секреты. Но скажу одно, что традиционно все мероприятия начнутся задолго до официальной даты».
При высылке подразделений на загорание в жилые дома мы используем автомобили быстрого реагирования, которые по своим габаритам намного меньше нашей основной техники.
Главная цель – не только выявить нарушения, но и помочь устранить их, напоминая каждому жителю о важности безопасности.
О людях, которые готовы выполнять задачи в самых экстремальных ситуациях и спасать жизни других, порой рискуя собой. Поговорили с Александром Черноусиком.
Ежедневно на линии 101 и 112 поступает около 1 500 обращений. Но в пиковые часы в первый час может быть порядка 400 звонков.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33