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С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг

09 марта 2025 07:48
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С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг. В результате совместной работы профильных ведомств двух стран, стоимость услуг связи при нахождении за пределами родной страны стала существенно ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг-2

Главное, что нужно понимать: роуминг не отменяется. Все нововведения связаны с изменением тарифов. Теперь абоненты в роуминге получают 150 минут входящих и 150 минут исходящих звонков на белорусские номера, при наличии соответствующих опций в домашнем тарифном плане. Если лимит бесплатных звонков выбран, каждая минута исходящих звонков будет стоить от 22 до 27 копеек (в зависимости от оператора), входящих – 11 копеек. 5 ГБ мобильного интернет-трафика на льготных условиях обойдется до пяти белорусских рублей за один ГБ. Специалисты подчеркивают, прежде чем воспользоваться роумингом, нужно проверить подключение услуги на своем номере телефона.

С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг-4

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Если вы раньше ездили за рубеж и телефоном пользовались, у вас уже роуминг значит был активирован. Он активируется не на какую-то отдельную страну, он одновременно доступен во всех странах. Если у вас не была включена услуга международного роуминга, то вы можете ее подключить несколькими способами. Звонок в контакт-центр, USSD-запрос, также с помощью мобильного приложения. Либо с паспортом прийти в ближайший офис сотового оператора и попросить, чтобы он активировал эту услугу. Услуга эта подключается бесплатно.

Эксперты ожидают, что с началом туристического сезона спрос на союзный роуминг вырастет. Если услуга окажется достаточно востребованной среди граждан, в тарифные планы могут внести дополнительные коррективы.

# Союзное государство # Павел Ткач

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