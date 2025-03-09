С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг. В результате совместной работы профильных ведомств двух стран, стоимость услуг связи при нахождении за пределами родной страны стала существенно ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное, что нужно понимать: роуминг не отменяется. Все нововведения связаны с изменением тарифов. Теперь абоненты в роуминге получают 150 минут входящих и 150 минут исходящих звонков на белорусские номера, при наличии соответствующих опций в домашнем тарифном плане. Если лимит бесплатных звонков выбран, каждая минута исходящих звонков будет стоить от 22 до 27 копеек (в зависимости от оператора), входящих – 11 копеек. 5 ГБ мобильного интернет-трафика на льготных условиях обойдется до пяти белорусских рублей за один ГБ. Специалисты подчеркивают, прежде чем воспользоваться роумингом, нужно проверить подключение услуги на своем номере телефона.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Если вы раньше ездили за рубеж и телефоном пользовались, у вас уже роуминг значит был активирован. Он активируется не на какую-то отдельную страну, он одновременно доступен во всех странах. Если у вас не была включена услуга международного роуминга, то вы можете ее подключить несколькими способами. Звонок в контакт-центр, USSD-запрос, также с помощью мобильного приложения. Либо с паспортом прийти в ближайший офис сотового оператора и попросить, чтобы он активировал эту услугу. Услуга эта подключается бесплатно.

Эксперты ожидают, что с началом туристического сезона спрос на союзный роуминг вырастет. Если услуга окажется достаточно востребованной среди граждан, в тарифные планы могут внести дополнительные коррективы.