В Минске стартовал IX Белорусский космический конгресс

Беларусь планирует запустить новый космический аппарат. Разработка отечественная и уникальная: во-первых, больше по размеру своих предшественников, а во-вторых, имеет усовершенствованную систему фотофиксации. Так можно будет получать четкие снимки из околоземной орбиты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только современные аппараты, но и передовые технологии презентуют 21 октября в Минске. В столице стартовал IX космический конгресс. Участвуют более 100 представителей стран СНГ. Эксперты намерены определить приоритетные направления развития этой сферы. Кроме того, обсуждают совместные проекты, в том числе в Союзном государстве.

Сергей Кореняко, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси: Конгресс носит международный характер. На него приехало достаточно большое количество докладчиков, участников конгресса, которые хотят поделиться своими мыслями в области развития космической техники. Приехали люди, которые хотят рассказать о своих достижениях.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:

Космическая отрасль – это та отрасль, которая эффективно и быстро развивается как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. В рамках программ Союзного государства в космической сфере (их было порядка 10) Институт выполнил пять этих программ, и получает развитие не только наука, но и практически используемые результаты работы наших космических аппаратов.

В центре внимания научных кругов и вопрос подготовки кадров. Беларусь и Россия имеют опыт в данном направлении. Свои наработки союзные эксперты представили и коллегам из других стран.