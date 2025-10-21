Президент Беларуси внёс в парламент законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности»

Лукашенко: очень хорошо знаю ситуацию в Ливии, мы погружены в то, что происходит в этой стране

Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения. Об этом заявил Президент, Александр Лукашенко, провел встречу с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией.