Торговое представительство Ливии открыли в Минске
В Минске открылось торговое представительство Ливии. Флаги двух государств подняли заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддам Халифа Хафтар и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый объект станет местом притяжения представителей бизнеса. А также площадкой для прямых и конструктивных переговоров деловых кругов. Это поможет еще активнее укреплять и развивать экономические связи. К слову, стороны уже взаимодействуют в различных сферах. Так, белорусские тракторы успешно поставляются в Ливию. Кроме того, заключены договоры на закупку другой техники ряда ведущих наших производителей.
Анатолий Линевич, директор ООО «Беллибтрейд»:
Я думаю, с открытием торгового дома Ливии торгово-экономические отношения только улучшатся. Сможем напрямую общаться с представителями ливийской стороны. Можно будет оперативно реагировать на разные ситуации, которые возникают: где-то недоработали, где-то нужно на опережение сработать.
Делегация Ливии возложила цветы к монументу Победы в Минске.