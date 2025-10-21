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Торговое представительство Ливии открыли в Минске

21 октября 2025 10:53
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В Минске открылось торговое представительство Ливии. Флаги двух государств подняли заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддам Халифа Хафтар и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговое представительство Ливии открыли в Минске-2

Новый объект станет местом притяжения представителей бизнеса. А также площадкой для прямых и конструктивных переговоров деловых кругов. Это поможет еще активнее укреплять и развивать экономические связи. К слову, стороны уже взаимодействуют в различных сферах. Так, белорусские тракторы успешно поставляются в Ливию. Кроме того, заключены договоры на закупку другой техники ряда ведущих наших производителей.

Торговое представительство Ливии открыли в Минске-4

Анатолий Линевич, директор ООО «Беллибтрейд»:
Я думаю, с открытием торгового дома Ливии торгово-экономические отношения только улучшатся. Сможем напрямую общаться с представителями ливийской стороны. Можно будет оперативно реагировать на разные ситуации, которые возникают: где-то недоработали, где-то нужно на опережение сработать.

Делегация Ливии возложила цветы к монументу Победы в Минске.

# Торговля # Международное сотрудничество # Анатолий Линевич

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