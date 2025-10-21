Торговое представительство Ливии открыли в Минске

В Минске открылось торговое представительство Ливии. Флаги двух государств подняли заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддам Халифа Хафтар и вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый объект станет местом притяжения представителей бизнеса. А также площадкой для прямых и конструктивных переговоров деловых кругов. Это поможет еще активнее укреплять и развивать экономические связи. К слову, стороны уже взаимодействуют в различных сферах. Так, белорусские тракторы успешно поставляются в Ливию. Кроме того, заключены договоры на закупку другой техники ряда ведущих наших производителей.