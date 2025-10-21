На Речицком проспекте в Гомеле обновят ледовый каток

Прокатиться с ветерком в комфортных условиях смогут нынешней зимой жители и гости Гомеля. В городе обновляют ледовый каток на Речицком проспекте. Семь лет назад под тяжестью снега там обрушился брезентовый тент. С тех пор катания проходили под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но ситуацию решили исправить.

Подрядная организация сейчас ведет подготовительные работы. Строители очистили железные конструкции и мачты освещения. Опоры обработали антикоррозийной краской – так любые капризы погоды им будут не страшны. Планируется, что через месяц каток откроют для массовых катаний.

Виталий Савчиц, начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома:

Все ледовые катки, которые у нас в Гомеле находятся – на Речицком проспекте и на Головацкого, – так они готовятся. Ледовый каток, который находится на Речицком, в этом году вообще у нас примет другой облик. Будет привезено тентовое покрытие, долгожданное для нашего Гомеля. В этом году уже жители смогут покататься на ледовом катке с покрытием.

Еще одним местом притяжения любителей катаний на коньках должна стать площадка в центральном районе города. Правда, покрытие там будет искусственным. Оно уже зарекомендовало себя, ведь заниматься спортом можно, не дожидаясь заморозков. С учетом прошлого опыта специалисты дорабатывают технологию заливки льда, чтобы он был без изъянов.