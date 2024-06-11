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В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра

11 июня 2024 19:27
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В Минске масштабно и ярко открылся третий трудовой семестр. На стадионе «Динамо» собрались около 5000 бойцов студенческих отрядов Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра-1

Перед началом торжественной части прошло молодежное шествие делегаций от каждого района столицы. Все они стилизованы по профилям студенческих отрядов. Это строительные, педагогические, производственные и сервисные. В руках ребята несли плакаты с изображениями объектов, построенных в разные годы с участием молодежи. На главной сцене председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, вручил студенческой молодежи символические атрибуты: путевки и новые флаги студотрядов. Старт третьего трудового семестра начался с традиционного нажатия кнопки торжественного открытия.

В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра-4

Алексей Пикус, секретарь первичной организации БРСМ БГУ:
Очень масштабное, крупное, красивое мероприятие, показывающее важность студенческих отрядов, показывающее все единство, целостность и мощь студотрядовского движения в нашей столице и в целом нашей стране.

В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра-7

Роман Бондарук, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:
Мы видим, что с каждым годом все больше и больше молодежи узнает, что же такое студотрядовское движение. Узнают, по каким направлениям есть возможность трудоустроиться. Мы на основании того, что на сегодняшний день активно к нам молодежь идет, уже трудоустроили более трех тысяч молодых людей. Это на полторы тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра-10

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это движение оказывает громадную помощь для всех отраслей экономики. И сегодня мы увидели, что молодые люди, которые учатся в учебных заведениях и получают специальности, они с удовольствием идут на практику, ведь студенческий отряд – это возможность попробовать себя в том деле, которое ты для себя выбрал.

В Минске состоялось масштабное открытие третьего трудового семестра-13

После торжественной части на стадионе развернулся яркий open-air с участием звезд белорусской эстрады. Напомним, в 2023 году в состав студенческих отрядов было трудоустроено почти 15 тысяч человек. В 2024-м работой планируют обеспечить не менее 18 тысяч юношей и девушек. Этот трудовой семестр посвящен Году качества.

# БРСМ # общество # Владимир Кухарев # Роман Бондарук # Алексей Пикус

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