В Минске прошла церемония чествования лучших выпускников школ и гимназий

От успехов в науке до спортивных вершин. В Минске чествовали лучших выпускников школ и гимназий столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Заслуженные награды получили те, кто во время учебы отличился в разных сферах. Это победители республиканских и международных олимпиад, турниров и спортивных соревнований. Среди отличившихся также выпускники, которые активно принимали участие в культурных мероприятиях. Всего на сцену вышли около 160 молодых людей. От руководства города они получили грамоты. А их законным представителям и педагогам вручили благодарственные письма.

Анна Войтехович, выпускница гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе:

Я являюсь победителем республиканского этапа научно-практических работ по географии, но свою жизнь я хочу связать с медициной и поступить в этом году в медицинский университет.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В Национальной библиотеке Беларуси собрались ребята, которые являются гордостью столичной системы образования. Это наши выпускники, 11-классники. Это лучшие ребята, которые проявили себя за годы учебы в школах и гимназиях города.