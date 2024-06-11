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В Минске прошла церемония чествования лучших выпускников школ и гимназий

11 июня 2024 18:57
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От успехов в науке до спортивных вершин. В Минске чествовали лучших выпускников школ и гимназий столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошла церемония чествования лучших выпускников школ и гимназий-1

Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке. Заслуженные награды получили те, кто во время учебы отличился в разных сферах. Это победители республиканских и международных олимпиад, турниров и спортивных соревнований. Среди отличившихся также выпускники, которые активно принимали участие в культурных мероприятиях. Всего на сцену вышли около 160 молодых людей. От руководства города они получили грамоты. А их законным представителям и педагогам вручили благодарственные письма.

В Минске прошла церемония чествования лучших выпускников школ и гимназий-4

Анна Войтехович, выпускница гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе:
Я являюсь победителем республиканского этапа научно-практических работ по географии, но свою жизнь я хочу связать с медициной и поступить в этом году в медицинский университет.

В Минске прошла церемония чествования лучших выпускников школ и гимназий-7

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
В Национальной библиотеке Беларуси собрались ребята, которые являются гордостью столичной системы образования. Это наши выпускники, 11-классники. Это лучшие ребята, которые проявили себя за годы учебы в школах и гимназиях города.

В Минске прошла церемония чествования лучших выпускников школ и гимназий-10

Отметим, в 2024 году 11 класс из столичных учреждениях общего среднего образования выпустились 11 600 школьников.

# Выпускной # общество # Андрей Стригельский

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