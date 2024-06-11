В Минской области от клещей пострадали более 200 человек

В Червенском районе в 2024 году увеличилось число пострадавших от укусов клещей по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Червенском районе в 2024 году увеличилось число пострадавших от укусов клещей по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За 6 месяцев в учреждения здравоохранения обратились 19 человек, которые подверглись укусам клещей. Среди пострадавших все взрослые. Чтобы избежать таких случаев, специалисты рекомендуют использовать репелленты, надевать закрытую одежду, регулярно проводить само- и взаимоосмотры. А при обнаружении клеща, незамедлительно обратиться к врачу.
Зоя Савайтан, помощник врача-эпидемиолога Червенского центра гигиены и эпидемиологии:
При обнаружении на теле клеща, его нужно как можно скорее удалить, обратившись в ближайшую организацию здравоохранения либо самостоятельно. Затем в обязательном порядке обратиться к участковому врачу-терапевту, врачу-педиатру или врачу-инфекционисту для назначения профилактического лечения.
Всего в Минской области за истекший период 2024 года в организации здравоохранения по поводу присасывания клещей обратились 214 человек.