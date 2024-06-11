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В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»

11 июня 2024 19:10
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Межрайонный марафон «Километры без табака» проходит в Минской области. Мероприятие посвящено Всемирному дню без табака, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»-1

Принять участие в марафоне может любой желающий. Для этого нужно совершать пешие прогулки, пробежки и велопоездки. С помощью специального приложения фиксировать свою активность и опубликовать фото и скриншот маршрута с датой в социальную сеть инстаграм и хештегом. К марафону присоединился и Несвижский район.

В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»-4

Анастасия Синицына, заместитель директора Несвижского физкультурно-оздоровительного центра:
В 2023 году мы заняли первое место, и в 2024 году мы создали свое положение, в котором прописали дополнительные номинации: «Самая активная семья», «Самый юный участник», «Самый возрастной участник», «Самое активное учреждение образования», «Самое активное дошкольное учреждение образования», «Самый активный трудовой коллектив».

В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»-7

По итогам конкурса, регион, жители которого преодолели наибольшее расстояние, получит кубок победителя и приз в 5 тысяч рублей.

# Минский полумарафон # общество

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