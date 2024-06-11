В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»

Межрайонный марафон «Километры без табака» проходит в Минской области. Мероприятие посвящено Всемирному дню без табака, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Межрайонный марафон «Километры без табака» проходит в Минской области. Мероприятие посвящено Всемирному дню без табака, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Принять участие в марафоне может любой желающий. Для этого нужно совершать пешие прогулки, пробежки и велопоездки. С помощью специального приложения фиксировать свою активность и опубликовать фото и скриншот маршрута с датой в социальную сеть инстаграм и хештегом. К марафону присоединился и Несвижский район.
Анастасия Синицына, заместитель директора Несвижского физкультурно-оздоровительного центра:
В 2023 году мы заняли первое место, и в 2024 году мы создали свое положение, в котором прописали дополнительные номинации: «Самая активная семья», «Самый юный участник», «Самый возрастной участник», «Самое активное учреждение образования», «Самое активное дошкольное учреждение образования», «Самый активный трудовой коллектив».
По итогам конкурса, регион, жители которого преодолели наибольшее расстояние, получит кубок победителя и приз в 5 тысяч рублей.