В Минске руководители Могилёвской области и Приморского края подписали документы о сотрудничестве

Дружба и партнерство. Могилевская область и Приморский край укрепляют взаимодействие. Документы о сотрудничестве подписали в Минске руководители регионов. Перспективных проектов немало: от экономических до культурных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Владивостока до Могилева – несколько тысяч километров. Но даже при этом удалось выстроить многостороннее партнерство. Особое внимание – товарообороту. За последние пять лет он вырос в несколько раз. Значительное место в экспорте занимает техника. В российском регионе хорошо себя показали наши коммунальные машины. Налажены поставки лифтов. Что касается социальной сферы, то коллегам мы предлагаем качественное медицинское оборудование. Традиционно высоко востребованы белорусские продукты питания.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: Подписание сегодняшнего документа говорит о том, что расстояние в 9 тысяч километров – это абсолютно не помеха, а цифры тоже говорят сами за себя. За пять лет практически в шесть раз увеличился товарооборот, с 17 до 90 миллионов долларов между Республикой Беларусь и Приморским краем. Это говорит о том, что у нас есть общие интересы, общие направления.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Могилевская область является ключевым партнером в наших отношениях между Приморским краем и Республикой Беларусь. И подписание соглашения дает возможности по всему спектру обменов – это экономический, социальный, культурный, гуманитарный. Мы знаем, что здесь у нас надежный партнер.

Развивается сотрудничество и в гуманитарной сфере. Между Могилевской областью и Приморским краем налажен образовательный обмен. Действует десяток межвузовских соглашений. Партнеры из Владивостока нацелены также усилить взаимодействие в спорте и культуре. С гастролями Беларусь вскоре посетит творческий коллектив из России.