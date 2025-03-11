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В Минске руководители Могилёвской области и Приморского края подписали документы о сотрудничестве

11 марта 2025 06:33
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Дружба и партнерство. Могилевская область и Приморский край укрепляют взаимодействие. Документы о сотрудничестве подписали в Минске руководители регионов. Перспективных проектов немало: от экономических до культурных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске руководители Могилёвской области и Приморского края подписали документы о сотрудничестве-2

От Владивостока до Могилева – несколько тысяч километров. Но даже при этом удалось выстроить многостороннее партнерство. Особое внимание – товарообороту. За последние пять лет он вырос в несколько раз. Значительное место в экспорте занимает техника. В российском регионе хорошо себя показали наши коммунальные машины. Налажены поставки лифтов. Что касается социальной сферы, то коллегам мы предлагаем качественное медицинское оборудование. Традиционно высоко востребованы белорусские продукты питания.

В Минске руководители Могилёвской области и Приморского края подписали документы о сотрудничестве-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: 
Подписание сегодняшнего документа говорит о том, что расстояние в 9 тысяч километров – это абсолютно не помеха, а цифры тоже говорят сами за себя. За пять лет практически в шесть раз увеличился товарооборот, с 17 до 90 миллионов долларов между Республикой Беларусь и Приморским краем. Это говорит о том, что у нас есть общие интересы, общие направления. 

В Минске руководители Могилёвской области и Приморского края подписали документы о сотрудничестве-6

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Могилевская область является ключевым партнером в наших отношениях между Приморским краем и Республикой Беларусь. И подписание соглашения дает возможности по всему спектру обменов – это экономический, социальный, культурный, гуманитарный. Мы знаем, что здесь у нас надежный партнер. 

Развивается сотрудничество и в гуманитарной сфере. Между Могилевской областью и Приморским краем налажен образовательный обмен. Действует десяток межвузовских соглашений. Партнеры из Владивостока нацелены также усилить взаимодействие в спорте и культуре. С гастролями Беларусь вскоре посетит творческий коллектив из России.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Анатолий Исаченко # Олег Кожемяко

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